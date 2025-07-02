Başsavcı Vekili'ne "Hukuk tanımıyorsun" diyen İBB personeline ışık hızında ceza!

Sosyal medya paylaşımı nedeniyle tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) çalışanı Nuri Başkapan’a ilk duruşmada hapis cezası verildi.

Başkapan, 29 Mayıs’ta sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, “Sayın Ekrem İmamoğlu’nun posterlerini, afişlerini yasaklayan İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili’ne buradan şunu söylüyorum, gönderdiğin bu yazı kanunsuz, hukuksuzdur. Kanunu tanımıyorsun, hukuku tanımıyorsun, Anayasa’yı tanımıyorsun. O zaman ben de seni tanımıyorum. Senin gönderdiğin bu paçavra yazıyı asla kabul etmiyorum. Kanunu, Anayasa’yı tanımıyorsun. Eşkıya mısın sen? Bu yaptığın eşkıyalıktır…” ifadelerini kullandı.

MAĞDUR BAŞSAVCI VEKİLİ

Videoyu paylaştıktan sonra gözaltına alınan Başkapan, 31 Mayıs’ta İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği tarafından “Kaçacağına dair somut olgu var” denilerek “Terörle mücadele görev almış kişileri hedef göstermek” suçundan tutuklandı ve Silivri Cezaevi’ne gönderildi.

Hazırlanan iddianamede, Başkapan’ın açıklamasında adını anmadığı İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Can Tuncay mağdur olarak yer aldı ve Başkapan için ceza istendi.

JET HIZINDA KARAR VERİLDİ

Davanın bugün İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmasında Başkapan, yaptığı paylaşım ile kullandığı ifadelerin suç teşkil etmediğini, kimseyi hedef göstermediğini söyledi.

Başkapan’ın avukatı Ferdi Yamar ise “İstanbul Adliyesi'nin 19 tane başsavcı vekili vardır, müvekkil paylaşımda isim belirtmemiştir, kim olduğunu bilmediğimiz bu kişiyi hedef göstermemiz mümkün değildir” dedi.

Mahkeme ilk duruşmada, Başkapan’a “Terörle mücadele eden kamu görelisini hedef göstermek” suçundan 1 yıl 6 ay, “Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” suçundan ise 1 yıl 9 ay olmak üzere toplam 3 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Başkapan cezaevinden tahliye edildi.