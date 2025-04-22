Başsavcıdan talimat: Gülistan Doku dosyasında yeni gelişme

Dersim’de beş yıl önce kaybolan Gülistan Doku'nun dosyası yeniden açıldı. Soruşturma kapsamında bir süre önce kurulan özel ekip, delilleri yeniden incelemeye başladı.

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin dosya yeniden açıldı.

Gülistan Doku'dan Ocak 2020'de kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı.

Ailesi, 6 Ocak'ta İl Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp başvurusunda bulundu.

Yol güzergahındaki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarında yapılan incelemelerde; bir minibüse bindiği görülen Gülistan Doku'nun nerede indiği tespit edilemedi.

Araştırmalar sonunda Doku'nun cep telefonunun, en son Uzunçayır Baraj Gölü'ndeki Sarı Saltuk Viyadüğü'nde sinyal verdiği belirlendi.

542 KİŞİ İZ ARADI

Uzunçayır Baraj Gölü'nde AFAD Başkanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Ankara, Denizli, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Konya, Malatya, Manisa ve Kahramanmaraş büyükşehir belediyelerinden ekipler, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve gönüllülerden oluşan 542 kişilik personel, 88 araç, 38 bot, 10 ROV cihazı, 6 drone, 4 sonar ve 3 arama köpeğiyle yapılan aramalara rağmen Doku'ya ait ize rastlanmayınca çalışmalar sonlandırıldı.

İKİ YIL SONRA GELEN GÖZALTI

Dersim Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, kaybolmadan önce son görüştüğü kişi olduğu belirtilen erkek arkadaşı Rusya doğumlu Zeinal A., olaydan yaklaşık iki yıl sonra Antalya'nın Alanya ilçesinde gözaltına alındı.

Zeinal A., dört saat süren ifadenin ardından adli kontrolle serbest bırakıldı ve hakkında yurt dışı yasağı konuldu. Zeinal A., sorgunun başında avukat talep etmezken, sorgunun devamında avukatla görüşmek istediğin, belirtti.

Zeinal A.'nın babası E.Y. hakkında da Gülistan Doku ile ilgili gizli kalması gereken kişisel bilgileri sosyal medyadan ifşa ettiği gerekçesiyle dava açıldı.

Mahkeme, E.Y.'yi kişisel verileri ele geçirip, yaydığı gerekçesiyle 2,5 yıl hapse çarptırdı.

BABASI MESLEKTEN İHRAÇ EDİLDİ

Ayrıca sosyal medya hesaplarında yapılan incelemelerde; E.Y.'nin, 2018 yılında Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi öldüren polis memuru İsmail Hakkı Saraçoğlu hakkında da sosyal medya üzerinden olumlu ifadeler kullandığı tespit edildi.

Dersim Valiliği'nin önerisi sonrası İçişleri Bakanlığı tarafından Zeinal A.'nın babası E.Y., polislik mesleğinden ihraç edildi.

Ayrıca Gülistan Doku dosyasında baş şüpheli Zeinal A.'nın polislikten ihraç edilen babası E.Y.'ye ait olan ve polis tutanağında olaydan bir gün önce Doku'nun zorla bindirilmeye çalışıldığı iddia edilen otomobilin, soruşturmanın açıldığı 7 Ocak'ta il dışına götürüldüğü ve yaklaşık bir hafta sonra tekrar kente getirildiği ortaya çıktı.

DELİLLER YENİDEN İNCELENİYOR

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), 2024 Haziran kararnamesiyle Dersim’e atanan başsavcılardan Ebru Cansu, Gülistan Doku dosyasını inceledi.

Soruşturmayı baştan ele alan başsavcının talimatıyla özel ekip kuruldu. Dosyadaki delilleri yeniden incelemeye alan özel ekip, çalışmalarını sürdürüyor.