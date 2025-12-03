Başsavcılık açıkladı: 34 Daltonlar şüphelisine Çocuk Ağır Ceza’da dava

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Daltonlar hakkında yürütülen soruşturmada 18 yaşından küçük 34 kişiye dava açıldığını açıkladı.

Savcılık şüpheliler hakkında tam Kasten Öldürme, Kasten Öldürmeye Teşebbüs, Nitelikli Yağma, Silahla Tehdit, Mala Zarar Verme gibi iddiaların da 15 ayrı suçtan dolayı dava açıldığını belirtti.

79 YILA KADAR HAPİS CEZASI TALEBİ

Savcılık'tan yapılan açıklamada şunlar denildi: "Liderliğini Rusya'da tutuklu bulunan Beratcan GÖKDEMİR’in yaptığı kamuoyunda “DALTONLAR” olarak bilinen Organize Silahlı Suç Örgütüne yönelik olarak örgüt faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen 33 ayrı eyleme iştirak ettiği tespit edilen 15’i halen tutuklu, 19’u adli kontrollü 34’ü yaşı küçük şahsa ilişkin “Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Silahlı Örgüte Üye Olma, Kasten Öldürme, Kasten Öldürmeye Teşebbüs, Nitelikli Yağma, Silahla Tehdit, Mala Zarar Verme, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet, İzinsiz Olarak Ateşli Silah veya Mermileri Ülkeye Sokma, İmal Etme, Nakletme ve Satma, Vahim Silah veya Mermilerin Satın Alınması, Taşınması ve Bulundurulması, Resmi Belgede Sahtecilik, Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Sokulması ve Herkesin Girebileceği Bir Yerde Bırakılmakla Birlikte Kilitlenmek Suretiyle Hırsızlık” suçlarından soruşturma tamamlanmış olmakla yaşı küçük şahıslar hakkında 20 aydan 79 yıla kadar hapis cezası talebi ile Çocuk Ağır Ceza Mahkemesine Kamu Davası açılmıştır."