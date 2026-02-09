Başsavcılık açıkladı: Bebek Otel'in sahibinin tüm mal varlığına el konuldu

Uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında tutuklanan Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

Bebek Otel’in sahibi Yıldırım’ın mal varlıklarına ‘kuvvetli suç şüphesi’ nedeniyle el konulması talep edildi. Savcılığın bu talebi 8. Sulh Ceza Hakimliği’nce kabul edildi.

Böylelikle Bebek Otel ile birlikte Muzaffer Yıldırım’ın tüm mal varlığına el konuldu.

BAŞSAVCILIK'TAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen 2026/13211 sayılı soruşturma kapsamında, Şüpheli Muzaffer Yıldırım’ın malvarlığı değerlerinin suçtan elde edildiğine ve söz konusu gelirin aklandığına dair ciddi emarelerin bulunması nedeniyle, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında kanun kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığımızca 09.02.2026 tarihinde verilen Resen el koyma kararının, İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliğinin 09.02.2026 tarih ve 2026/885 değişik iş sayılı kararıyla onanmasına karar verilmiştir. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle devam etmektedir.”

NE OLMUŞTU?

Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında önce gözaltına alınmış, ardından 7 Ocak'ta tutuklanmıştı. Yıldırım hakkında mekâna gelen kişileri kayıt altına aldığı iddia edilmişti. Bebek Otel'e yapılan baskında pek çok kişinin üstünde yasaklı uyuşturucu madde çıktığı öne sürülmüştü.

Bebek Otel’in sahibi Muzaffer Yıldırım’ın çalışanı Mehmet Çobanoğlu, savcılık ifadesinde poker partilerini, katılan iş insanlarını ve oyunlarda tutulan defteri anlatmıştı. İfadede, Ali Koç, Acun Ilıcalı ve Okan Buruk hakkında iddialar yer almıştı.