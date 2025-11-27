Başsavcılık açıklayıp geri çekmişti: Bir BAE 'düzeltmesi' de Bakan Yılmaz Tunç'tan

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "casusluk" soruşturması hakkında açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Tunç, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ve geçtiğimiz günlerde kamuoyuyla paylaşılan bir soruşturma kapsamında bazı mecralarda yer alan haberler hakkında kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı hasıl olmuştur" dedi.

BAE AÇIKLAMASI

Tunç, yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Şüphelilerin Türkiye’de bir GSM operatörü üzerinden hat temin ederek sahte profiller oluşturdukları ve aramalar gerçekleştirdikleri, bu hatların daha sonra yurt dışına çıkarılarak casus yazılım destekli bilgi toplama amacıyla kullanıldığı, birbirleriyle irtibatlı hareket eden şüpheliler arasında Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşı herhangi bir kişinin bulunmadığı ve bu ülke ile bağlantısının tespit edilmediği belirlenmiştir. Soruşturma titizlikle yürütülmektedir."

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ve geçtiğimiz günlerde kamuoyuyla paylaşılan bir soruşturma kapsamında bazı mecralarda yer alan haberler hakkında kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı hasıl olmuştur.



Soruşturmada;



Şüphelilerin Türkiye’de bir GSM operatörü üzerinden… — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) November 27, 2025

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Birleşik Arap Emirlikleri istihbaratı adına Türkiye’de kritik pozisyonlardaki isimler hakkında biyografik veri toplamaya çalışan 4 şüpheliden 3’ünün yakalandığını, 1 kişi için yurt dışında olması nedeniyle yakalama kararı çıkarıldığını açıklamıştı.

Savcılık yaptığı operasyon duyurusunu önce silmiş, ardından "Birleşik Arap Emirlikleri" kısmını çıkarıp yeniden paylaşmıştı.

Savcılık tarafından yapılan açıklamada, "Basın duyurusu yapılan casusluk soruşturması ile ilgili güvenlik kaynaklarımızdan alınan bilgilere göre şüphelilerin, Birleşik Arap Emirlikleri ülkesiyle herhangi bir irtibatının bulunmadığı anlaşılmıştır" denilmişti.