Başsavcılık duyurdu: İstanbul’daki IŞİD operasyonunda 5 tutuklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, yürüttükleri soruşturma sonucunda IŞİD üyelerinin sıklıkla kullandığını belirttikleri mesaşlaşma uygulamasını kullanan, “sosyal medya hesapları üzerinden örgüt sempatisini arttırma ve eleman kazanma amaçlı paylaşımlarda bulunan veya örgütsel olarak Yalnız Kurt tabir edilen bireysel eylem hazırlığı içerisinde olup yapılan ikamet aramasında 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilen 2 şahısın” gözaltına alındığını duyurdu.

Yapılan açıklamada gerçekleştirilen operasyon kapsamında “YTS” (Yabancı Terörist Savaşçı) olduğu değerlendirilen 12 kişinin de gözaltına alındığı belirtildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 5’inin tutuklandığı, 1 şüphelinin adli kontrolle serbest bırakıldığı, 8 yabancı uyruklu şahsın da sınırdışı edileceği bildirildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklama şöyle:

“İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosunca;

DEAŞ Silahlı Terör Örgütü mensuplarının gizliliğe riayet ederek sıklıkla kullandığı Rocket Chat isimli internet tabanlı mesajlaşma programını aktif olarak kullanan, sosyal medya hesapları üzerinden örgüt sempatisini arttırma ve eleman kazanma amaçlı paylaşımlarda bulunan veya örgütsel olarak Yalnız Kurt tabir edilen bireysel eylem hazırlığı içerisinde olup yapılan ikamet aramasında 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilen 2 şahıs ile birlikte,

Halihazırda ilimizde faaliyet gösteren ve son süreçte ülkemizi hedef alan eylemler yapabileceği göz önünde bulundurularak tehdit oluşturduğu gerekçesiyle YTS (Yabancı Terörist Savaşçı) olduğu değerlendirilen şahıslara yönelik yapılan operasyonda;

Toplamda 14 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Gözaltına alınan şahıslardan;

8 yabancı uyruklu şahıs, tamamlanan işlemleri sonrası sınırdışı edilmek üzere ilgili birime teslim edilmiştir.

1 şüpheli şahıs Adli Kontrol Şartı (Konutu Terk Etmeme) ile serbest bırakılmıştır.

5 şüpheli şahıs ise Cumhuriyet Başsavcılığımızın talebi doğrultusunda Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanmıştır.

Kamuoyunun bilgisine duyurulur.”