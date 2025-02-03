Başsavcılık 'Gezi Parkı' görüntülerini istemişti: RTÜK üyesi İlhan Taşcı'dan açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Ayşe Barım soruşturması kapsamında Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’na (RTÜK) gönderdiği yazıya ilişkin CHP’nin RTÜK üyesi İlhan Taşcı açıklama yaptı.

Taşcı, RTÜK’ün bir yıl süreyle kayıtları tuttuğunu belirterek “Bu kadar geniş tarih aralıklı kayıtları yayıncılardan temin etmek de yasal olarak pek mümkün değildir” dedi.

Taşcı, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gezi soruşturması kapsamında televizyonların görüntü kayıtlarını istemiş olsa da RTÜK arşivi bu kadar yıl geriye gitmez. Yalnızca rapora bağlanan veya yargıya konu olan dosyaların kayıtları muhafaza altına alınır.

RTÜK yalnızca bir yıl süreyle düzenli olarak kayıtları tutmaktadır. Bir yıl sürenin ardından sistem kayıtları kademeli olarak silmektedir. Ayrıca 6112 sayılı Kanun’un 25. maddesi gereğince özel medya hizmet sağlayıcılar, yaptıkları her yayının kaydını bir yıl süreyle muhafaza etmekle yükümlüdürler. Dolayısıyla bu kadar geniş tarih aralıklı kayıtları yayıncılardan temin etmek de yasal olarak pek mümkün değildir.”