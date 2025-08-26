Başsavcılık şüpheli sıfatıyla ifadeye çağırmıştı: Mücahit Birinci adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi

Geçtiğimiz günlerde AKP'den istifa eden Mücahit Birinci, adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in iddialarıyla hakkında soruşturma başlatılan ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüpheli sıfatıyla ifadesi alınan Mücahit Birinci, hakimliğe sevk edildi.

Habertürk'ten Ceylan Sever'in aktardığına göre Başsavcılık, bugün (26 Ağustos Salı) İstanbul Emniyet Genel Müdürlüğü'ne yolladığı yazıyla Birinci'nin ifadesi alınmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığı'nda hazır bulundurulmasını istedi.

Şüpheli olarak dinlenecek olan Birinci polis eşliğinde savcılığa getirilmesi istendi.

Soruşturma kapsamında bugün şüpheli sıfatıyla ifadeye çağırılan Birinci, İstanbul Adliyesi'ne geldi.

Birinci, Özel Suçlar Soruşturma Bürosu'nda ifadesinin alınmasının ardından yurt dışı çıkış yasağı ve imza atmak şeklindeki adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Birinci'nin hakimlikteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan, Birinci, adliyedeki basın mensuplarının soruları üzerine "Avukatlık mesleğini ifa etmekten başka hiçbir şey yapmadım. Bütün avukatların hakkını, hukukunu ben savunacağım. Çünkü biz kimden vekalet alacağımıza ilişkin karar verirken talimat almayız. Kimse bizim hiyerarşik üstümüz değildir. Mesleği ifa ettiğim için garip bir durumla karşı karşıyayım. İşin o garip kısmı tamamen siyasi bir komplodur.​​​​​​" ifadelerini kullandı.

BAŞSAVCILIK'TAN EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NE YAZI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın konuya dair açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“04.08.2025 tarihinde bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında yapılan yayınlar ve paylaşımlar sonrasında, Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülmekte olan 2024/228233 sayılı soruşturma kapsamında hakkında soruşturma yapılan tutuklu şüphelilerden ile avukat Mücahit BİRİNCİ arasında cezaevinde gerçekleştirdiği belirtilen görüşme süreci ve içeriği ile ilgili iddialara ilişkin araştırma yapılması amacıyla başlatılan resen soruşturmaya esas olmak üzere şüphelinin avukat olması nedeniyle Soruşturma İzni Talebinde bulunulmuş ve Adalet Bakanlığı tarafından soruşturma izni verilmiş olup, Bu kapsamda şüpheli Mücahit BİRİNCİ'nin şüpheli sıfatıyla ifadesi alınmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır bulundurulması için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne müzekkere yazılmıştır.“

ÖZEL BELGE PAYLAŞMIŞTI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 14 Ağustos Perşembe günü partisinin Genel Merkezi'nde yaptığı basın açıklamasında, AKP'li avukat Mücahit Birinci'nin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturmalarda tutuklanan Murat Kapki ile 31 Temmuz 2025 günü görüştüğünü, Birinci'nin Kapki'ye "1,5 sayfalık bir ifade tutanağını önüne koyup, 'Bunu imzalayacaksın ve üstüne de 2 milyon dolar vereceksin, buradan tıpış tıpış gideceksin' dediğini" aktarmıştı.

Özel ayrıca Kapki'nin, Birinci'den şikayetçi olduğu belgeyi de paylaşmıştı.

Aynı gün, Birinci hakkında soruşturma başlatılmıştı.

AKP de 17 Ağustos Pazar günü Birinci'yi kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmiş, Birinci partiden istifa ettiğini duyurmuştu.

19 Ağustos Salı günü de Adalet Bakanlığı Mücahit Birinci hakkında soruşturma izni vermişti.