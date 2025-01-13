Başsavcılık'tan Ayşe Barım hakkında yeni karar

ID Danışmanlık Limited Şirketinin kurucusu ve ortağı menajer Ayşe Barım ile ilgili gelişmeler devam ediyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Ayşe Barım hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

Karara gerekçe olarak " yurt dışına kaçma şüphesinin olması" gösterdildi.

NE OLMUŞTU?

ID Danışmanlık Limited Şirketinin kurucusu ve ortağı menajer Ayşe Barım hakkında, sosyal medyada gündeme gelen haberlerdeki iddialar üzerine resen soruşturma başlatılmıştı.

ID İletişimin kurucusu ve birçok ünlü oyuncunun menajeri olan Ayşe Barım, sektörde tekelleşmeye neden olduğu iddialarıyla gündeme gelmiş, kendisine karşı çıkan oyuncuları piyasadan uzaklaştırdığı öne sürülmüştü.

İDDİALAR NE?

TV100 yazarı Fuat Uğur, Eylül 2024'teki yazısında Rekabet Kurumu'nun bazı yapım şirketleri ve ajanslara "kartelleşme ve piyasadaki hakimiyetlerini kötüye kullanma" gerekçesiyle baskın yapılacağını yazmıştı.

Uğur, "TV kanallarında ve dijital platformlarda hep aynı isimlerin oynadığını, bir mafya sistematiği" olduğunu iddia etmişti.

Sosyal medyada söz konusu kadın menajerin ID İletişim'in kurucu ortağı Ayşe Barım, kadın oyuncunun da Serenay Sarıkaya olduğu konuşulmuştu.

Öte yandan Barım’ın ismi son günlerde, ünlü bir eşcinsel erkek sanatçının, iş insanı sevgilisinden, 'ilişkiyi saklama' karşılığında 5 milyon dolar aldığı iddialarıyla gündeme gelmişti.

ID İletişim, yaptığı açıklamada bu söylentileri yalanlayarak, iddiaları yargıya taşıdığını duyurmuştu. Açıklamada, “Son iki gündür şirketimizin kurucu ortağı Ayşe Barım ve uzun süredir birlikte çalıştığı oyuncumuz Serenay Sarıkaya, gerçek olmayan ve ahlak dışı iddialarla ilişkilendirilmiştir” ifadeleri yer almıştı.

Oyuncu Serenay Sarıkaya da ID İletişim'in bu açıklamasını sosyal medya hesabından paylaşmıştı.