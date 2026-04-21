Başsavcılık'tan "Aziz İhsan Aktaş'ın savcı koridorunda sigara içmesine izin verildi" iddialarına ilişkin açıklama

Suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan ve CHP'li belediye başkanlarına yönelik operasyonlarda adı geçen Aziz İhsan Aktaş'ın dünkü duruşmalarda kapalı alanda sigara içmesine izin verildiği iddialarına Başsavcılık'tan yanıt geldi.

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturması kapsamında 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu, 16’sı tutuklu 200 sanığın yargılandığı davanın 2’nci celse 20’nci duruşması dün yapıldı.

Silivri'deki yargılamalar devam ederken Aziz İhsan Aktaş'ın duruşmaya ara verildiği sırada yalnızca hakim ve savcıların kullanımına açık olan koridorlarda bekletildiği ve sigara içmesine izin verildiği iddia edildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek şu açıklamayı yaptı:

"Bir kısım haber sitesiyle sosyal medya hesaplarında; İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2025/364 Esas sayılı dosyasının, Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’nde bulunan duruşma salonunda devam eden yargılaması sırasında, bu dosyanın sanıklarından A.İ.A’ın, Hakim-Cumhuriyet Savcısı koridorunda bekletilip, sigara içmesine müsaade edilerek, kendisine özel muamele yapıldığı yönünde haber ve paylaşımlar yapıldığı görülmüştür. Belirtilen yargılamanın daha önceki duruşmalarında, dosyanın diğer sanıkları ve sanık yakınlarıyla, sanık A.İ.A’ nın olumsuz etkileşim içerisinde bulunduğu tespit edildiğinden, A.İ.A nın duruşma aralarında salon merdiven boşluğunda bekletilmesine karar verilmiştir. Bu alan Hakim-Cumhuriyet Savcısına tahsisli özel bir bölge olmadığı gibi kapalı alanda sigara içilmesine de müsade edilmemektedir. Yapılan haber ve paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır."