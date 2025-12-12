Başsavcılık'tan Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakcı iddialarına yalanlama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Futbolda bahis ve şike' soruşturması kapsamında Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakcı hakkında inceleme başlatıldığı iddiasıyla ilgili bir açıklama yayımladı.

Savcılıktan yapılan açıklamada "Haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Böyle isme özel bir soruşturma yoktur." denildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Futbolda bahis ve şike' soruşturması kapsamında geçtiğimiz hafta aralarında Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş ile Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı'nın da bulunduğu çok sayıda isim tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

BARDAKÇI VE YILMAZ HAKKINDA DA İNCELEME BAŞLATILDI İDDİASI

Savcılığın, tutuklu oyuncuların telefonlarında yaptığı incelemelerin ardından Galatasaraylı futbolcular Abdülkerim Bardakcı ve Barış Alper Yılmaz hakkında da inceleme başlattığı iddia edildi.

SAVCILIKTAN YALANLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu iddiayla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Futbolda bahis ve şike soruşturması kapsamında Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakcı hakkında inceleme başlatıldı" şeklinde haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Böyle isme özel bir soruşturma yoktur."

METEHAN BALTACI'NIN MESAJLAŞMALARI

Sabah'ın haberine göre Yılmaz ve Bardakcı hakkındaki incelemenin, PFDK tarafından 9 ay futboldan men cezası alan Metehan Baltacı'nın WhatsApp konuşmaları sonrası başlatıldığı öne sürüldü.

Baltacı'nın mesajlarında aldığı cezaya isyan ederek "Bende başka muhabbetler var abi. Eren, Apo, Barış'tan silip bana eklediler" ifadelerini kullandığı iddia edildi.