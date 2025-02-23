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Başsavcılık'tan Borsa İstanbul soruşturması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Borsa İstanbul'daki olağanüstü fiyat hareketlikleri üzerine yanıltıcı haber yapan ve yayan kişiler hakkında soruşturma başlattı

Güncel
  • 23.02.2025 18:33
  • Giriş: 23.02.2025 18:33
  • Güncelleme: 23.02.2025 18:36
Kaynak: ANKA
Başsavcılık'tan Borsa İstanbul soruşturması
FOTOĞRAF: AA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Borsa İstanbul'daki (BİST) olağanüstü fiyat hareketlikleri üzerine yanıltıcı haber yapan ve yayan kişiler hakkında soruşturma başlattı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) geçtiğimiz günlerde BIST pay piyasasında yaşanan olağanüstü fiyat hareketlerine yönelik inceleme başlatıldığını duyurmuştu.

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