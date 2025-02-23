Başsavcılık'tan Borsa İstanbul soruşturması
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Borsa İstanbul'daki olağanüstü fiyat hareketlikleri üzerine yanıltıcı haber yapan ve yayan kişiler hakkında soruşturma başlattı
Kaynak: ANKA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Borsa İstanbul'daki (BİST) olağanüstü fiyat hareketlikleri üzerine yanıltıcı haber yapan ve yayan kişiler hakkında soruşturma başlattı.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) geçtiğimiz günlerde BIST pay piyasasında yaşanan olağanüstü fiyat hareketlerine yönelik inceleme başlatıldığını duyurmuştu.
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