Başsavcılık'tan ikinci açıklama: İmamoğlu’na “terör” suçlaması!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Ekrem Şahan ve Reform Enstitüsü Başkanı Mehmet Ali Çalışkan'ın gözaltına alınmasına ilişkin olarak yeni bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan gözaltı kararı verildiği" belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada İBB ve iştiraklerinde örgütle bağlantılı kişilerin işe alındığı, belediye meclis üyelerinden bazılarının terör örgütüyle iltisaklı olduğu iddia edildi. Bugüne kadar 18 belediye meclis üyesinin bu kapsamda tutuklandığı belirtildi.

İmamoğlu ile birlikte, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Ekrem Şahan, Reform Enstitüsü Başkanı Mehmet Ali Çalışkan ve 3 kişi hakkında gözaltı işlemleri başlatıldı.