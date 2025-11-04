Başsavcılıktan "Aziz İhsan Aktaş yurt dışına kaçtı" iddiasına yanıt

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in, iddiaları Beşiktaş Belediyesi soruşturmasına dayanak olarak gösterilen Aziz İhsan Aktaş hakkındaki "yurt dışına kaçtı" iddiasını reddetti.

CHP lideri Özel, İBB'ye yönelik soruşturmada tutuklandıktan sonra 'etkin pişmanlık' kapsamında ifade veren ve tahliye edilen, daha sonra da ev hapsi kaldırılan, 'örgüt lideri' olduğu belirtilen Aktaş ile ilgili "Yurt dışına kaçtığı" yönünde iddiaların bulunduğunu dile getirdi.

T24’ün aktardığına göre gazetecilere bilgi veren Başsavcılık, Özel'in iddiasıyla ilgili olarak, "Doğru değil" dedi.

ÖZEL NE DEMİŞTİ?

CHP lideri Özel, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada Aktaş ile ilgili olarak şu ifadeleri kullanmıştı:

"704 yılda hapsini istiyor ama serbest geziyor. Ortalıkta dolaşıyor. Dolaşıyor, dolaşmıyor bilinmiyor. Bugünlerde kaçtığı da söyleniyor. Gören görürse bilen olursa söylenir. Ama onun 704 yılla yargılanan adam içeride, onun iftirasıyla 4 yılla yargılanan belediye başkanlarımız hapiste. 704 yılla yargılanan geziyor.

4 yılla yargılanan cezaevinde yatıyor. 6 aydır, 8 aydır, 10 aydır. O 4 yıldan yargılanan 4 yıllık cezayı alsa yattığı süre neredeyse alacağı cezaya denk geliyor. Cezanın yatarı o kadar zaten. Böyle bir hukuksuzlukla karşı karşıyayız."