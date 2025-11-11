Başsavcılıktan CHP’nin kapatılmasına ilişkin haberlerle ilgili “dezenformasyon” açıklaması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bir kısım sosyal medya ve görsel medya yayınlarında yer alan “İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü” soruşturması ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin kapatılmasının talep edildiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Başsavcılık, bu haberlerin tamamen “dezenformasyon amaçlı” olduğunu belirtti.

Açıklamada, ilgili soruşturma kapsamında bir siyasi partiye ilişkin bazı mali usulsüzlüklerin tespit edilmesi üzerine kanuni zorunluluk gereği Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na bildirimde bulunulduğu, ancak parti kapatılmasına yönelik herhangi bir talebin bulunmadığı vurgulandı. Başsavcılık, art niyetli olduğu değerlendirilen bu tür yayınlara itibar edilmemesi gerektiğini belirtti.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bir kısım sosyal ve görsel medya yayınlarında bugün kamuoyuna duyurulan “İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü” soruşturmasına ilişkin iddianamede ve ayrıca yine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na yazılan yazımızda Cumhuriyet Halk Partisi’nin kapatılmasının talep edildiği şeklinde tamamen dezenformasyon amaçlı haberler yapıldığı görülmüştür.

İlgili yazışmamızın konusu soruşturma kapsamında adı geçen partinin bir kısım mali usulsüzlüklerinin tespiti edilmesi üzerine kanuni zorunluluk gereği Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na bildirimde bulunulmasından ibarettir.

Tamamen dezenformasyon amaçlı ve art niyetli olduğu anlaşılan bu tür yayınlara itibar edilmemesi gerekmektedir.

Kamuoyunun bilgisine duyurulur."