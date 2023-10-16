Başssavcı 'görevini yaptığını' söyledi, Hakim gazetecileri hedef aldı

BirGün'ün yargı içindeki çürümeyi gözler önüne serdiği 'Adliyedeki rüşvet çarkı' haberinde ismi geçen İsmail Uçar, Başsavcı olarak görevini yaptığını söyledi. BirGün'ün haberlerine erişim engeli getirilmesi için başvuru yapan ve hakkında çok sayıda iddia bulunan Bekir Altun ise "HSK iddiaları inceleyecektir. Varsa bir şeyimiz ortaya çıkar. Yazılıp çizilenlerden oldukça rahatsızım" dedi.

BirGün yazarı Timur Soykan’ın yargı içindeki çürümeyi gözler önüne serdiği “Başsavcının rüşvet çığlığı: Çürüyoruz” başlıklı yazısında adı geçen İsmail Uçar ve Bekir Altun açıklamalarda bulundu.

halktv.com.tr'den Seyhan Avşar'a konuşan İsmail Uçar, dilekçenin AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile HSK'yi hedef aldığı iddialarını reddetti. Uçar, Başsavcı olarak görevini yaptığını söyledi.

Uçar’ın iddialarında ismi geçen İstanbul Adalet Komisyonu Başkanlığı’na atanan Bekir Altun ise “HSK gereğini takdir edecektir. İddiaları inceleyecektir. Varsa bir şeyimiz ortaya çıkar. Onun hesabını veririz. Bize atılan bir iftira mı var ya da bir kumpas süreci mi var. Sonuna kadar takip edeceğim. Ayrıca yasal olarak gereği neyse yaptık. Bu anlamda birtakım girişimlerimiz oldu. Öte yandan yazılıp çizilenlerden oldukça rahatsızım. Siz benim yerimde olsanız rahatsız olmaz mıydınız?” ifadelerini kullandı.

Altun, “İsmail Uçar ile aranızda bir gerilim var mıydı?” sorusuna ise yanıt vermedi.

Rüşvet, iş takibi, aracılık, usulsüzlük iddialarını bir yazıya dönüştüren Uçar iddiaların yer aldığı dilekçesini 6 Ekim 2023 günü Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliği’ne göndermiş, Başsavcı’nın yazısında, 7 yıl boyunca İstanbul Anadolu Adalet Komisyonu Başkanlığı yapan ve 1 Eylül’de İstanbul Adalet Komisyonu Başkanlığı’na atanan Bekir Altun hakkında dikkat çeken ifadeler yer almıştı.

NE OLMUŞTU?

BirGün yazarı Timur Soykan’ın yargı içindeki çürümeyi gözler önüne serdiği yazısına yayınlandığı gün Bekir Altun’un başvurusu üzerine mahkeme tarafından "erişim engeli" ve "içerikten çıkarma" kararı getirilmişti.

Soykan yazısında, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar’ın Hakimler ve Savcılar Kurulu’na göndererek adliyedeki rüşvet çarkını anlattığı yazısını gündeme getirmişti.

Uyuşturucu kaçakçılarının, yasadışı bahisçilerin, milyonlarca lira gasp edenlerin nasıl tahliye edildiğinin, erişim engeli kararlarının para karşılığı verildiğinin ifade edildiği söz konusu yazıda Uçar, “Yargı içinde oluşmaya başlayan çete ve çetecikleri yok etmeliyiz” demişti.