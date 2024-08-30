Baştan sona hukuksuzluk

Haber Merkezi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Instagram yasağını eleştirdiği sokak röportajı nedeniyle tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu'nu Aliağa Cezaevi'nde ziyaret etti. Ziyaret sonrası basına açıklamalarda bulunan Özel, "Böyle olmaması lazım. Cezaevlerinin önünde haksız tutukluluklara karşı ziyaretler, çıkışında açıklamalar, güneşin alnı kabağında beklemeler… Bunlar Türkiye'nin hak ettiği şeyler değil. Türkiye'deki gazeteciler de bunu hak etmiyor, 33 yaşındaki genç bir cumhuriyet kadını da gördüğü muameleyi hak etmiyor. Bu işlerle meşgul olmak yerine Türkiye'nin diğer sorunları üzerine yoğunlaşmamız lazım" ifadelerini kullandı.

ACZİYETİN İFADESİDİR

Dilruba Kayserilioğlu'nun tutukluluğu için "Baştan sona hukuksuzluktur" diyen Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Düşüncesi ne kadar şok edici olursa olsun, herkesin şiddeti çağırmamak kaydıyla her türlü düşünceyi açıklama hakkı vardır. Bu da anayasal bir haktır. Siz bu anayasal hakkı tartışmaya açıyorsanız despotsunuz demektir. Muktedir değilsiniz, iktidardasınız ama yaptığınız işi büyük bir özgüvensizlikle yaptığınız için, bir mikrofona genç bir kadının söyledikleri sanki sizin iktidarınızı yıkacakmış diye ona karşı en olağan dışı refleksleri göstermek, sosyal medya linçleri başlatmak, tutuklanma kampanyaları başlatmak, savcılara da yatarı olmayan bir suçtan neredeyse bir aya varacak bir süre kişiyi özgürlüğünden mahrum etmeye yeltenmek, tamamen yönetimdeki acziyetin, savrulmanın ifadesidir. Bundan başka bir şey değil."

Özel şunları söyledi: "Dilruba ile görüştüm. Kendisi ne söylediğini ne söylemediğini biliyor. Özgürlüğüne kavuştuğunda kendi ağzından, verdiği röportajı ve orada ne kastettiğini kastetmediğini, gerçek düşüncelerini kendisi paylaşacak. Bu vakitten sonra, içeride geçirdiği her dakika hukuksuzlukken, biz 3 Eylül günü duruşmada serbest kalacağını ümit ediyoruz. Kendisi de ümit ediyor. Ben kendisini 9 Eylül günü partimizin 101'inci kuruluş yıl dönümünde Ankara'daki törenlere ve akşamki konsere davet ettim. Konserde Şevval Sam olacak. Kendisi de Şevval Sam'ı çok sevdiğini, en çok istediği şeylerden birisinin Şevval Sam'ı canlı dinlemek olduğunu söyledi. 9 Eylül günü için randevulaştık. Ümit ediyoruz Dilruba'nın hiç değilse bu isteğini boşa çıkaracak bir durumla karşılaşmayız."

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TANSİYONUN DÜŞMESİ BEKLENECEK

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile CHP Lideri Özel arasında Filistin’de gerçekleşecek görüşme için “Bölgedeki tansiyonun düşmesinin” beklenmesi konusunda uzlaşıldığı öğrenildi.Tüzük Kurultayı’na yönelik çalışmalarını sürdüren CHP, dış politikadaki temaslarını da sürdürüyor. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın daveti ile yeniden gündeme gelen Özel'in Filistin ziyaretinin, “Ortadoğu'daki çatışma iklimine” takıldığı belirtiliyor. CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre, CHP Lideri Özel ile Abbas arasında Filistin’de gerçekleşmesi planlanan görüşme için “Bölgedeki tansiyonun düşmesi” bekleniyor.