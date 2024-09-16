Baştan sona krizli sistem

Haber Merkezi

Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasının üzerinden bir hafta geçmesine karşın okullarda yaşanan sorunlar sürüyor. Okullarda yaşanan temizlik sorunlarına karşı Eğitim Sen Eskişehir Şubesi üyeleri Eskişehir’deki Hamamyolu Caddesi’nde bulunan Yediler Parkı’nda bir araya geldi.

Yapılan açıklamada konuşan Eğitim Sen Eskişehir Şube Başkanı Özkan Demirkol, İŞKUR üzerinden İşgücü Uyum Programı (İUP) ile okula alınacak personelin günlük 566 TL’ye 3 gün çalıştırılmasına yönelik programın talep görmediğini söyledi. Demirkol, “Programı okulların açıldığı daha ilk haftadan itibaren kriz yaratmıştır” dedi.

“İşgücü Uyum Programı; ucuz işgücü ve emek sömürüsü içeren bir programdır” diye konuşan Demirkol, “İŞKUR, milli eğitim müdürlükleri ve okul müdürlükleri birçok kez duyuruya çıkmalarına karşın, bu şartlar altında çalışacak yeterli personel bulamamıştır. Yetersiz personel nedeniyle okullar gerekli temizlik ve hijyen koşullarını sağlayamadıkları için zor durumdadır. Böyle bir program ısrarının sorunları daha çok derinleştirmesi, gerektiği şekilde yapılamayan temizlik ve hijyen koşullarının salgın hastalıkları tetiklemesi ve eğitim sürecini olumsuz etkilemesi kaçınılmazdır.

Bu emek sömürüsü programdan vazgeçmeli, okullara kalıcı ve yeterli yardımcı personel alımı yapmak için gerekli adımları atmalı, kesintisiz ve gerektiği şekilde hijyen koşullarını sağlamalıdır” ifadelerini kullandı. Demirkol son olarak şunları aktardı: ‘‘Program kapsamında çalışacak personel bulamayan okullar velilerden para talep etmekte, bu mali külfet başka bir sıkıntı yaratmaktadır. Bazı okullarda veliler bağış usulü ile ilerlerken, bazı okullarda sınıf anneleri ile doğrudan bağışlar toplanmaya başlanmış, bazı okullarda öğretmenleri para toplaması konusunda sıkıştırmakta. Tasarruf eğitimden değil, itibardan olur.’’