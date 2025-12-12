‘Başvurmayan hasta’ gerekçesiyle ASM çalışanlarına maaş kesintisi: Bakanlık yargı kararını yok sayıyor

Cumhurbaşkanlığı’nın “disiplin süreçlerinde mevzuata uyun” yönündeki genelgesine karşın Sağlık Bakanlığı'nın aile sağlığı merkezlerinde (ASM) çalışan hekim, ebe ve hemşirelerin maaşlarından “bir yıldır başvurmayan hastalar” gerekçesiyle 15 Aralık'ta kesinti yapmaya hazırlanması tepki çekti.

Aile hekimleri, 16 Aralık salı günü saat 12.30'da ''Artık yeter'' diyerek İstanbul ve Ankara'da İl Sağlık Müdürlükleri önünde eylem yapacak.

Cumhurbaşkanlığı geçtiğimiz hafta bir genelge yayımlayarak, idarenin aleyhine sonuçlanan davalar nedeniyle oluşan kamu zararının azaltılması ve kamu kaynaklarının etkin kullanılması amacıyla, disiplin süreçlerinin mevzuata uygun yürütülmesi uyarısında bulundu.

Söz konusu genelgenin, en çok Sağlık Bakanlığı ve taşra teşkilatı için yazıldığını belirten Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Ahmet Mehlepçi “Kendi personeline karşı bu denli çok dava kaybeden başka bir bakanlık bulunmamaktadır” dedi.

Dr. Ahmet Mehlepçi

"GERİ ÇEKİLMELİ"

Sağlık Bakanlığı’nın, Danıştay’ın “6 ay boyunca başvurmayan hastanın sorumluluğu aile hekimine yüklenemez” kararına rağmen, süreyi bu kez 1 yıla çıkararak aynı uygulamayı yeniden dayattığını belirten Mehlepçi ''Genelgenin özü nettir: Hukuka aykırı işlemde ısrar edilmemeli. Ancak Bakanlık yargı kararını dolanmak için yeni yönetmelik çıkarıyor. Bu, hukuk devleti ilkesine aykırıdır'' diye konuştu.

Mehlepçi, bakanlığın hatalı disiplin süreçlerinde ısrar ederek hem çalışan haklarını ihlal ettiğini hem de devleti zarara uğrattığını vurgulayarak "Sendikal izinleri kullandırmamak için her yol deneniyor. Çalışanlara ‘dava açın, kazanın, öyle kullanın’ deniliyor. Bu yaklaşım açık bir hukuksuzluk ve kamu zararına davetiye çıkarmaktır. Eziyet yönetmeliğini geri çekin. Unutulmamalıdır ki bu düzenlemeler de daha öncekiler gibi eninde sonunda yargıdan dönecektir” değerlendirmesini yaptı.

"KABUL EDİLEMEZ"

Sağlık hizmetinin kişinin kendi iradesine bağlı olduğunu söyleyen Mehlepçi, şunları kaydetti:

“Hastayı zorla sağlık kuruluşuna getirmeye çalışmak sağlık çalışanının görevi değildir ve böyle bir yükümlülük hukuken de fiilen de mümkün değildir. Polisin dahi bulamadığı kayıp bir milyon kişiyi aile hekiminin bulmasını istemek; yetmiyormuş gibi bulunamayan kişiler üzerinden sağlık çalışanlarının maaşını kesmek kabul edilemez bir yaklaşımdır. İçişleri Bakanlığı 'suç işlenmedi' diye polislerin maaşını kesmiyorsa, Sağlık Bakanlığı’nın 'hasta gelmedi' diye sağlık çalışanlarının maaşını kesmesi hangi mantığa sığmaktadır?”

"SORUNLARI ÇÖZÜN"

Sendikası Yönetim Kurulu Üyesi Ebe Melike Sigeze de sağlık çalışanlarının emeğinin cezalandırıldığını; idarenin kendi sorumluluğu çalışanların üzerine yüklediğini belirterek “Bugün bir ebe ya da hemşire zaten yoksulluk sınırının çok altında bir ücretle yaşam mücadelesi verirken, üzerine bir de gelmeyen hasta için ceza niteliğinde kesinti uygulanması ne hukukla ne adaletle ne de vicdanla bağdaşmaktadır. Önce gerçekten gelen hastanın derdini çözün. HPV aşısı için başvuran hastayı mağdur etmeyin. Kanser taraması için gelen hastanın randevu çilesini ortadan kaldırın. İlacına erişemeyen hastamızın sorununu çözün” diye konuştu. Sigeze sözlerini şöyle sürdürdü:

Melike Sigeze

“ASM’lere, gelen hastayı karşılayabileceğimiz doğru düzgün binalar yapın. Bir bekleme alanı, bir sekreter, bir temizlik görevlisi, bir deprem güvenliği olsun. Bunları sağlamadan gelmeyen hastanın hesabını bizden sormayın. Gelen hastanın sağlığını korumaya çalışan biz ebe ve hemşirelerin sorunlarını çözün; o zaman zaten gelmeyen hasta diye bir sorun da kalmaz. Sistemin her rengini tüketip de şimdi gelmeyen hastayı problem ediyorsunuz. Bize kesilen parayı kendi döner sermayenize aktarmaktan başka amacınız nedir, gerçekten anlayamıyoruz.”