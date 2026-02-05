Başvuru kılavuzu bekleniyor: 2026 LGS 14 Haziran'da yapılacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 eğitim öğretim yılı kapsamında gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının tarihini açıkladı. Buna göre 2026 LGS, 14 Haziran 2026 Pazar günü iki oturum halinde yapılacak.

Sınavın sözel ve sayısal bölümleri aynı gün gerçekleştirilecek. Öğrenciler ve veliler ise başvuru takvimine ilişkin kılavuzun yayımlanmasını bekliyor.

BAŞVURU KILAVUZU HENÜZ YAYIMLANMADI

MEB tarafından 2026 LGS başvuru kılavuzu henüz yayımlanmadı. Geçtiğimiz yıl 15 Haziran 2025’te yapılan merkezi sınav için başvurular 2–11 Nisan 2025 tarihleri arasında alınmıştı.

Bu yıl da başvuruların benzer tarihlerde başlaması bekleniyor. MEB’in başvuru takvimini içeren kılavuzu yayımlamasının ardından ayrıntılar netleşecek.

BAŞVURULAR E-OKUL ÜZERİNDEN YAPILACAK

LGS kapsamındaki merkezi sınava başvurular, yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrenciler hariç olmak üzere, elektronik ortamda e-Okul sistemi üzerinden yapılacak.