Başvurular sonuçsuz: Din dersi muaf olmadı

Haber Merkezi

Munzur Üniversitesi’nden KHK ile ihraç edilen Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Candan Badem’in kızının din dersinden muaf tutulmasına yönelik açtığı dava reddedildi. Son olarak AİHM’ye de taşınan dava iç hukukun tüketilmediği gerekçesiyle kabul edilmedi.

Badem, kızının din dersinden muaf tutulması için 2016’da Tunceli İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne başvurdu. Talebin reddedilmesinin ardından aile, mahkeme sürecini başlattı. İdare mahkemelerinde görülen davalarda talebin reddedilmesinin ardından aile, süreci İstinaf’a taşıdı.

2018’de Erzurum Bölge İdare Mahkemesi, istinaf talebini kesin olarak reddetti. Bunun üzerine aile Anayasa Mahkemesine (AYM) dilekçe sundu ancak burada da karar çıkmadı. Son olarak aile, bu yıl AİHM’e başvuru yaptı. AİHM ise iç hukukun tüketilmediği gerekçesiyle başvuruyu reddetti.

Yaşadığı sürece tepki gösteren Candan Badem, yaptığı açıklamada “Bir mahkemeye yapılan başvuru dokuz yılda sonuçlanmıyorsa artık o mahkemeye etkili bir iç hukuk yöntemi denebilir mi? Daha kaç yıl beklememiz gerekiyor?” diye sordu.