Başvurusu reddedilmişti: İmamoğlu'ndan diploma açıklaması

Diplomasının iptaline ilişkin başvurusu reddedilen İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu konuya ilişkin açıklama yaptı.

İmamoğlu, "Anamın ak sütü kadar helal olan diplomam, açık bir hukuksuzlukla gasp edilmeye devam edilmektedir. Vicdan, ahlak ve adalet gözetmeyen bu kararı kınıyorum" dedi.

"MİLLETİMİN DESTEĞİYLE GÜÇLÜYÜM"

Cumhurbaşkanlığı aday ofisinin sosyal medya hesabından payalışılan açıklama İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Anamın ak sütü kadar helal olan diplomam, açık bir hukuksuzlukla gasp edilmeye devam edilmektedir.

Vicdan, ahlak ve adalet gözetmeyen bu kararı kınıyorum. Yüce Türk Yargısı’nı bu noktaya sürükleyenler, görev ve yetkilerini kötüye kullanmanın tarihsel sorumluluğunu taşıyacak; hukuk devleti ilkesine verdikleri zarar nedeniyle utançla anılacaktır. Bu yaşananlar, yargı tarihimize kara bir leke olarak geçecektir.

35 yıllık diplomama, milletin tapusuna, malına ve mülküne göz diken; kişilik haklarını hedef alan, iftira ve yalanı yöntem hâline getiren; aileyi ve toplumsal kutsalları hiçe sayan anlayışa açıkça sesleniyorum:

Milletimiz; bu kara düzeni, siyasallaşmış yargı anlayışını, kamu gücünü kendi çıkarları için kullanan bir avuç muhterisi; sandıkta kesin bir biçimde mahkûm edecek, hukuku ve demokrasiyi yeniden ayağa kaldıracaktır.

Buna olan inancım sarsılmazdır. Kararlıyım. Milletimin desteğiyle güçlüyüm."

NE OLMUŞTU?

İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı dava dün karara bağlanmıştı. İstanbul 5. İdare Mahkemesi, davanın oybirliğiyle reddine karar vermişti.

İmamoğlu, İdare Mahkemesi kararına karşı, 30 gün içinde İstanbul Bölge İdare Mahkemesi'ne istinaf yoluna başvurabilecek.