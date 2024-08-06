BAT grubundaki sigaralara zam: En pahalı sigara 85 TL
BAT sigara grubuna 7 Ağustostan itibaren geçerli olmak üzere zam yapıldı.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından BAT sigara grubuna zam geldiğini duyurdu.
Dündar, paylaşımında "Sigaraya zam yağmuru devam ediyor" ifadesini kullandı.
Bat sigara gurubuna #ZamGeldi sigaraya zam yağmuru devam ediyor. pic.twitter.com/meM5GFeqnF— EROL DÜNDAR () (TBYD BAŞKANI) (@DundarErol_) August 6, 2024
EN PAHALI SİGARA 85 TL OLDU
Gelen zammın ardından markanın en ucuz sigarası 64 lira oldu. En pahalı sigara ise 85 liraya kadar çıktı.