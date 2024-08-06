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BAT grubundaki sigaralara zam: En pahalı sigara 85 TL

BAT sigara grubuna 7 Ağustostan itibaren geçerli olmak üzere zam yapıldı.

Güncel
  • 06.08.2024 22:30
  • Giriş: 06.08.2024 22:30
  • Güncelleme: 06.08.2024 22:36
BAT grubundaki sigaralara zam: En pahalı sigara 85 TL
İHA

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından BAT sigara grubuna zam geldiğini duyurdu.

Dündar, paylaşımında "Sigaraya zam yağmuru devam ediyor" ifadesini kullandı.

EN PAHALI SİGARA 85 TL OLDU

Gelen zammın ardından markanın en ucuz sigarası 64 lira oldu. En pahalı sigara ise 85 liraya kadar çıktı.

Bir sigara grubuna daha zam geldi
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