Batak büyüyor: Demirören’in Ziraat Bankası'na borcu açıklandı

Sayıştay, Demirören Holding’e Doğan Medya Grubu’nu satın almak için Ziraat Bankası’ndan verilen 800 milyon dolarlık kredinin geri ödemesinin yapılmaması nedeniyle alacağın 34 milyar liraya yaklaştığını tespit etti.

Sayıştay, holdingin içinde bulunduğu duruma dikkati çekerek yasal takip dahil her türlü önlemin hızlıca alınmasını istedi.

TBMM'YE SUNULDU

TBMM’ye sunulan denetim raporuna göre, borcu iki kez yapılandırılan ve faiz indirimi de uygulanan holding, ödeme planlarına uygun hareket etmedi. İstanbul Kurumsal Şubesi tarafından kullandırılan krediden kaynaklanan borç alacağı 33 milyar 910 milyon liraya ulaştı.

Kredilerin banka bilançosunda önemli bir yer tuttuğu ve bankanın toplam takipteki alacaklarının ya da kredilerinin yüzde 101,73’üne denk geldiği belirtildi.

Şirketlerin gelir yaratma kapasitelerinin düşük seyrettiği, öz kaynaklarının tamamını yitirdiği ve yüksek mali borçlanma içerisinde oldukları belirtilen raporda “Banka alacaklarının tahsil ve tasfiyesinin sağlanabilmesi için Firmaların finansal yapılarının yakından takip edilmesi, yapılandırma koşullarında yaşanan aksamaların giderilememesi durumunda yasal takip dahil her türlü önlemin hızlıca alınması” önerisinde bulunuldu.