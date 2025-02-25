Bataklığa kurulan tabutluk satışta

Hemen her gün uzmanların olası İstanbul depremine hazırlık çağrısına rağmen AKP’li Güngören Belediyesi yeni bir felakete kapı araladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) uyarıları dikkate alınmadan inşa edilen konutlar satışa çıkarıldı.

Güngören Belediyesi, 2011 yılında Gençosman Mahallesi’ndeki toplam 2 bin 700 metrekare büyüklüğündeki iki araziyi “Belediye hizmet alanı yapılacağı” gerekçesiyle sahiplerine 5 milyon 454 bin TL ödeyerek kamulaştırdı. Ancak daha sonra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından arazilerin imar planı konut ve ticaret alanı olarak değiştirildi.

Planların değiştirilmesinden sonra da Güngören Belediyesi araziye, “Belediyeye gelir sağlamak için” 96 daire ve 9 dükkânın yer aldığı Semt Güngören isimli bir proje inşa etti. İBB, Güngören Belediyesi’nin konut projesine karşı çıktı ve imar planı değişikliğine karşı dava açtı. İBB’nin yaptığı çalışmalar ve hazırladığı rapor ise bu projenin tehlikeli olduğunu ortaya koydu. İBB Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü’nün yaptığı çalışmalarda, arazinin gevşek bir zemine sahip olduğu ortaya konuldu. Bu nedenle alanın “zemin sıvılaşması ve heyelan” riski taşıdığı belirtildi.

SU SEVİYESİ YÜZEYE YAKIN

Arazinin yeraltı su seviyesinin yüzeye çok yakın olduğu uyarısına da çalışmada yer verildi. Yapılan çalışmalara göre, yüzölçümü olarak İstanbul’un en küçük ilçesi olmasına rağmen, yapı ve nüfus yoğunluğu bakımından İstanbul’un en yoğun ilçesi olan Güngören, beklenen olası deprem açısından büyük riskle karşı karşıya olan ilçeler arasında bulunuyor. 9 katlı olarak inşa edilen konut projesinin, pek çok risk ve tehlike barındırdığı da yapılan çalışmada vurgulandı.

12 MART’TA SATILACAK

Ancak İBB’nin uyarısına kulak asılmadı ve AKP’li Güngören Belediyesi konut projesini tamamladı. 19 Şubat 2025’te Resmi Gazete’de Güngören Belediyesi’nin ihale ilanı yayımlandı. Semt Güngören projesinde yer alan 20 dairenin kapalı teklif usulü ile 12 Mart’ta düzenlenecek ihale ile satılacağı açıklandı. Daireler için 7,5 milyon TL ile 12,9 milyon TL arasında muhammen (en düşük) bedel belirlendi.

Belediye, dairelerin satışı için 16 Şubat 2023’te de bir ihale düzenlemişti.