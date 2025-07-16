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Bataklığa saplanan 2 büyükbaşı itfaiye ekipleri kurtardı

Ajans Haberleri
  • 16.07.2025 17:19
  • Giriş: 16.07.2025 17:19
  • Güncelleme: 16.07.2025 17:19
Kaynak: DHA
Bataklığa saplanan 2 büyükbaşı itfaiye ekipleri kurtardı

Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)- MUŞ’ta bataklığa saplanan 2 büyükbaş, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Sütlüce Mahallesi’nde hayvanlarını otlatan kişinin 2 büyükbaşı bataklık alana saplandı. Hayvanlarını kendi çabalarıyla çıkaramayan bu kişi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muş Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, iş makinesiyle bataklıkta mahsur kalan hayvanları yaklaşık 1 saatlik çalışmayla kurtardı. Hayvanlarını teslim alan besici, çalışmalara katılan ekiplere teşekkür etti. (DHA)

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