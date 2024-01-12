Bataklığa saplanan eşek kepçeyle kurtarıldı

Ankara’da bataklığa saplanan eşek, kepçenin ucuna bağlanan halat yardımıyla kurtarıldı.



Olay, Ankara’nın Akyurt ilçesi Kızık Mahallesinde meydana geldi.

Bataklığa saplanan eşeği gören vatandaşlar, eşeği bataklıktan kurtarmak için yoğun çaba sarf etti. Mesafenin uzaklığından dolayı eşeğe uzanamayan vatandaşlar, Akyurt Belediye ekiplerinden yardım istedi.

Daha sonra ise eşeği kurtarmak için kepçe ile gelen belediye ekipleri, eşeği çıkarmak için kepçenin ucuna bağladıkları halat yardımıyla eşeği battığından yerden çıkardı.

Ardından da eşek sahibine teslim edildi.