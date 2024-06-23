Batarya 100 kat daha iyileştirildi

Haber Merkezi

Araştırmacılara göre, mevcut teknolojilerden 100 kat daha yüksek enerji yoğunluğu sağlayabilen yeni bir pil, nadiren şarj edilmesi gereken yeni bir cihaz çağının habercisi olabilir. Apple'a pil tedarik eden Japon elektronik devi TDK, yeni pili pazartesi günü tanıttı. Şirket yeni pilin işitme cihazları ve kulaklıklardan akıllı saatlere kadar her şeyde bulunan mevcut düğme pillerin yerini alabileceğini iddia etti.

Yeni nesil katı hal bataryası 1000 Watt-saat/litre (Wh/L) enerji yoğunluğuna sahip olsa da boyut sınırlamaları nedeniyle akıllı telefonlar gibi daha büyük cihazlara sığacak şekilde ölçeklendirilmesi halihazırda mümkün değil. Bu büyük atılımı pazartesi günü duyuran TDK, devasa enerji yoğunluğuna rağmen yeni pilin "son derece güvenli" olduğunu, giyilebilir cihazlarda ve insan cildiyle doğrudan temas eden diğer cihazlarda kullanılabileceğini açıkladı.

1000 Wh/L pil ayrıca bataryaların çevreye etkilerini azaltmayı amaçlayan Avrupa Birliği batarya yönetmeliklerine uygun üretildi. Independent Türkçe’nin haberine göre katı hal bataryalar lityum-iyon bataryalara nazaran bir dizi avantaj sunuyor. Büyük ölçüde yoğunlaştırılmış bir formdan çok daha fazla enerji sağlayabiliyorlar, bu da akıllı yüzükler gibi ultra ince elektronik cihazlarda kullanılabilecekleri anlamına geliyor. Bir akıllı saatin içine yerleştirilen bu yeni pil, bir cihazın mevcut pil teknolojilerinden kat kat daha uzun süre çalışmasını sağlayabilir.