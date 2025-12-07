Batı Afrika'da darbe: Askerler canlı yayında duyurdu
Batı Afrika ülkesi Benin'de bir grup asker darbeyle yönetime el koyduklarını ve tüm devlet yetkililerinin görevden alındığını duyurdu.
Kaynak: AA
Benin'de devlet televizyonu yayınında bir grup asker, yönetime el koyduklarını açıkladı.
Devlet televizyonundaki yayında kendilerini "Yeniden Kuruluş Askeri Komitesi" olarak adlandıran grup, "hükümetin feshedildiğini" duyurdu.
Askeri grup, "Cumhurbaşkanı Patrice Talon ve tüm devlet yetkililerinin görevden alındığını" belirtti.
Ülkede 2020 yılında da darbe girişimi gerçekleşmişti. Toplamda 35 asker Ekonomik Suçlar ve Terörün Bastırılması Mahkemesi'nde (CRIET) yargılanıp tutuklanmıştı.