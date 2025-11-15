Giriş / Abone Ol
Batı Akdeniz için fırtına uyarısı

Meteoroloji verilerine göre, Batı Akdeniz'de bugün fırtına etkili olacak. Fırtınanın öğleden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

  • 15.11.2025 12:06
  • Giriş: 15.11.2025 12:06
  • Güncelleme: 15.11.2025 12:15
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Antalya Körfezi'nin batısını içine alan Batı Akdeniz'de bugün fırtına beklendiği uyarısında bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, bugün Batı Akdeniz'de (Antalya Körfezi'nin batısı) rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğudan 6-8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

