Batı Akdeniz'in doğusu için fırtına uyarısı

Meteoroloji, Batı Akdeniz’in doğusunda yarın sabah başlayıp öğle saatlerinde etkisini yitirmesi beklenen kısa süreli fırtına için ulaşımda aksamalara karşı uyarıda bulundu.

Güncel
  • 23.11.2025 12:45
  • Giriş: 23.11.2025 12:45
  • Güncelleme: 23.11.2025 12:47
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA

Batı Akdeniz'in doğusu için kısa süreli fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Akdeniz'in doğusunda (Manavgat-Anamur) yarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına bekleniyor.

Etkisini öğle saatlerinden itibaren kaybetmesi beklenen fırtına nedeniyle vatandaşların ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

