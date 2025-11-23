Batı Akdeniz'in doğusu için fırtına uyarısı
Meteoroloji, Batı Akdeniz’in doğusunda yarın sabah başlayıp öğle saatlerinde etkisini yitirmesi beklenen kısa süreli fırtına için ulaşımda aksamalara karşı uyarıda bulundu.
Kaynak: AA
Batı Akdeniz'in doğusu için kısa süreli fırtına uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Akdeniz'in doğusunda (Manavgat-Anamur) yarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına bekleniyor.
Etkisini öğle saatlerinden itibaren kaybetmesi beklenen fırtına nedeniyle vatandaşların ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.