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Batı Akdeniz ve Batı Karadeniz için fırtına uyarısı

Ajans Haberleri
  • 17.10.2023 12:18
  • Giriş: 17.10.2023 12:18
  • Güncelleme: 17.10.2023 12:18
Kaynak: AA
Batı Akdeniz ve Batı Karadeniz için fırtına uyarısı

Batı Karadeniz'in doğusunda ve Batı Akdeniz'in batısında yarın fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, Batı Karadeniz'in doğusunda rüzgar, yarın sabah saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde esecek, akşam saatlerinde ise etkisini kaybedecek.

Batı Akdeniz'in batısında yarın rüzgar öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde esecek, gece saatlerinde ise etkisini yitirecek.

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