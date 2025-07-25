Batı basını bile isyan etti: Muhabirlerimiz aç

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Batılı basın kuruluşları, İsrail’in Filistinlileri sistematik aç bırakma politikası izlediği Gazze Şeridi’nde “giriş çıkışa izin verilmesi” çağrısı yaptı. İngiliz haber ajansı Reuters, Fransız haber ajansı AFP, Amerikan haber ajansı AP ve İngiliz kamu yayıncısı BBC’nin haber kanalı BBC News, Gazze’deki gazetecilerin “açlıkla karşı karşıya olduğunu” belirterek “İsrail’i gazetecilerin Gazze’ye girip çıkmasına izin vermeye çağırıyoruz” dedi.

Savaşın başlarında İsrail yanlısı bir yayın politikası izleyen basın kuruluşlarının yaptıkları ortak açıklamada, “Kendilerini ve ailelerini besleyemez hale gelen Gazze’deki gazetecilerimiz için endişeliyiz. Bu bağımsız gazeteciler, dünyanın aylardır Gazze’deki gözü ve kulağı oldular. Şimdi, haberini yaptıkları insanların yaşadığı vahim koşullarla karşı karşıyalar” ifadeleri kullanıldı.

Gazetecilerin çatışma bölgelerinde birçok zorlukla karşı karşıya olduğu vurgulanan açıklamada, "Açlığın bu zorluklardan biri olması bizi derinden endişelendiriyor. İsrail makamlarını bir kere daha gazetecilerin Gazze’ye girip çıkmasına izin vermeye ve bölgedeki insanlara yeterli yardım malzemesinin ulaşmasını sağlamaya çağırıyoruz” denildi.