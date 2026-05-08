Batı Bengal’de şiddet tırmanıyor: Modi destekçileri Lenin heykelini yıktı

Dış Haberler

Hindistan’da muhalefetin kalesi olarak görülen Batı Bengal eyaletindeki seçimlerde Başbakan Narendra Modi’nin Bharatiya Janata Partisi’nin (BJP) zafer ilan etmesinin ardından şiddet tırmanıyor. 2011’den bu yana eyaleti yöneten Trinamool Congress (TMC) partili eyalet başbakanı Mamata Banerjee’nin, iktidarın seçime müdahale ederek görevi terk etmeyeceğini açıklamasının ardından eyalette sokaklar karıştı.

Karşılıklı gruplar birbirine saldırırken çıkan şiddet olaylarında en az 4 kişi yaşamını yitirdi, 433’ten fazla kişi gözaltına alındı. BJP’nin eyalet lideri Suvendu Adhikari’nin yardımcısı Chandranath Rath’ın da öldürülenler arasında olduğu belirtildi. BJP, TMC’yi “hedefli siyasi cinayetler” gerçekleştirmekle suçlarken TMC ise şiddetin “BJP destekli provokatörler” tarafından çıkarıldığını savundu.

Ülkenin cumhuriyet ilan edildiği 1950’den bu yana Batı Bengal’i toplamda 34 yıl yöneten Hindistan Komünist Partisi-Marksist (CPI-M), Murshidabad kentinde BJP’li “haydutların” Vladimir Lenin heykelini yıktıklarını, CPI-M üyelerinin duruma müdahale ettiğini söyledi. Sol Cephe, şehirde saldırılara karşı kitlesel protesto gösterisi yaptı.

21 EYALETİ ELE GEÇİRDİ

Modi’nin BJP’si, iktidara geldiği 2014’ten bu yana kontrol ettiği eyalet sayısını, 7’den 21’e yükseltti. BJP öncülüğündeki muhafazakar koalisyon, 1,4 milyardan fazla nüfusun %72’sinin yönetimini elinde bulunduruyor. Muhalefet, ülkeyi “demir yumrukla” yöneten Hindu milliyetçisi Modi’nin “tek parti rejimi” kurmak istediğini söylüyor.