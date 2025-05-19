Batı'dan İsrail'e Gazze tepkisi: "Seyirci kalmayacağız, gerekirse somut adımlar atacağız"

İngiltere ve Fransa ve Kanada açıklama yayımlayarak “İsrail'den Gazze'ye saldırılarını derhal durdurup insani yardımlara izin vermesi” istedi. Açıklamada, "Netanyahu hükümetinin bu ağır ihlallerine seyirci kalmayacağız. Gerekirse yeni somut adımlar atacağız" denildi.

Batı ülkeleri, İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki askeri operasyonlarını genişletmesine tepki gösterdi. Yapılan ortak açıklamada, "Gazze’deki insani acının katlanılamaz boyutlara ulaştığı" ifade edilirken, İsrail hükümetine askeri operasyonlarını derhal durdurması ve acil insani yardımların bölgeye engelsiz bir şekilde girişine izin vermesi çağrısı yapıldı.

Açıklamada, İsrail’in insani yardımlar konusundaki son adımına da değinilerek, "İsrail’in Gazze’ye sınırlı miktarda gıda yardımı yapılacağını açıklaması kesinlikle yetersizdir" denildi.

REHİNELERİN DERHAL SERBEST BIRAKILMASI ÇAĞRISI YAPILDI

İsrail’in, Birleşmiş Milletler ile işbirliği içinde, yardım teslimatının insani ilkeler doğrultusunda yeniden başlatılması gerektiği vurgulanan açıklamada, Hamas’a da 7 Ekim 2023’ten bu yana elinde tuttuğu rehineleri derhal serbest bırakması çağrısı yapıldı.

İsrail hükümetinin, sivil halka yönelik temel insani yardımları reddetmesinin kabul edilemez olduğu belirtilen açıklamada, bunun uluslararası insancıl hukukun ihlali anlamına gelebileceği kaydedildi. Ayrıca, İsrailli yetkililerin son dönemde sarf ettiği kışkırtıcı ve tehditkar söylemler de kınanarak, Gazze halkının zorla kalıcı olarak yerinden edilmesinin uluslararası hukuka aykırı olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "7 Ekim’de İsrail’e yönelik vahşi bir saldırı gerçekleşti. İsrail’in kendini savunma hakkını her zaman destekledik. Ancak bu saldırıların geldiği nokta tamamen orantısızdır" değerlendirmesi yapıldı.

İsrail’in askeri operasyonlara devam etmesi ve yardım kısıtlamalarını kaldırmaması halinde, daha somut adımlar atılacağı uyarısında bulunulan açıklamada, "Netanyahu hükümetinin bu ağır ihlallerine seyirci kalmayacağız. Gerekirse yeni somut adımlar atacağız" ifadesi kullanıldı.

"GEREKLİ OLURSA HEDEFE YÖNELİK YAPTIRIMLAR DAHİL, DAHA FAZLA ADIM ATMAKTAN ÇEKİNMEYECEĞİZ"

Batı ülkeleri, Batı Şeria’daki yasa dışı yerleşim faaliyetlerine de açıkça karşı olduklarını, "Yerleşimlerin genişletilmesi kabul edilemez. Bu faaliyetler hem iki devletli çözümün uygulanabilirliğini hem de İsraillilerin ve Filistinlilerin güvenliğini zedeliyor. Bu konuda da gerekli olursa hedefe yönelik yaptırımlar dahil, daha fazla adım atmaktan çekinmeyeceğiz" ifadeleriyle vurguladı.

Açıklamada, ABD, Katar ve Mısır öncülüğünde yürütülen ateşkes görüşmelerine tam destek verildiği belirtilerek, "Acil bir ateşkes, tüm rehinelerin serbest bırakılması ve uzun vadeli siyasi çözüm, hem Gazze’deki sivil acıyı sonlandırmak hem de iki devletli çözümün önünü açmak için en gerçekçi yoldur" ifadeleri yer aldı.

"İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜME KATKI AMACIYLA FİLİSTİN DEVLETİNİ TANIMAYA KARARLIYIZ"

Haziran ayında Suudi Arabistan ve Fransa'nın eş başkanlığında New York’ta düzenlenen ve iki devletli çözüme uluslararası destek amacı taşıyan zirveye atıfta bulunulan açıklamada, "Bu müzakereler başarıya ulaşmalıdır. Kalıcı barışın yolu, iki devletli çözümün hayata geçirilmesidir" vurgusu yapıldı.

Ayrıca, Gazze’nin geleceğine dair uzlaşının sağlanması için Filistin Yönetimi, bölge ülkeleri, İsrail ve ABD ile ortak çalışmaların sürdüğü kaydedilerek, Arap Planı temelinde şekillenen bu sürecin desteklendiği aktarıldı.

Haziran ayında BM’de yapılacak "İki Devletli Çözüm Konferansı"nın bu çabalara katkı sağlayacağı ifade edilen açıklama, “İki devletli çözüme katkı amacıyla Filistin devletini tanımaya kararlıyız ve bu hedef doğrultusunda uluslararası iş birliğine hazırız" ifadeleriyle tamamlandı.