‘Batı destekli darbe’ uyarısı

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Avrupa genelinin aksine Rusya’yla yakın ilişkilerini sürdüren Sırbistan’da Başbakan Aleksandar Vucic, Moskova’nın kendisini “Batılı güçlerin desteğiyle düzenlenecek bir darbe konusunda uyardığını” söyledi. Açıklama, ülkede lityum madenciliği projesine karşı protestoların sürdüğü bir dönemde geldi.

Sırbistan Novosti gazetesi, daha önce Rus güvenlik servislerinin Vucic’i “başkanlık sarayını ele geçirmek, devlet başkanını ortadan kaldırmak ve Ukrayna'daki senaryonun aynısını başlatmak için 10 Ağustos'ta Belgrad'da yapılması planlanan Batı yanlısı protestolar düzenleneceğini” yazmıştı.

SORUMLULAR GÖREVDE

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Vucic, “Bugün Rusya Federasyonu’ndan resmi kanallar aracılığıyla bilgi aldık ve bununla ilgileniyoruz. Güvenlik ve Bilgi Teşkilatı (BIA) bu konuda sorumlu ve diğer kurumlar ile konu hakkında uzman kişiler de görevi başında işlerini yapıyor” dedi. “Zorla bir şeyler başarmayı hayal edenler başarısız olacak” diyen Vucic, “Sırbistan istikrarlı bir şekilde ilerliyor, bunu bir daha asla durduramayacaklar. Halka mesajım, endişelenmenize gerek yok” ifadelerini kullandı.

LİTYUM PROTESTOLARI

Vucic’in açıklaması, ülkenin batısındaki Jadar Vadisi’nde Avrupa Birliği (AB) desteğiyle yapılacak lityum madenciliği projesinde karşı protestoların sürerken geldi. Göstericiler, yıllardır tartışma konusu olan, İngiliz-Avustralyalı madencilik şirketi Rio Tinto’nun projesine karşı eylemler düzenliyor. Son olarak Batı yanlısı göstericiler, cumartesi (10 Ağustos) için başkent Belgrad’da kitlesel protesto çağrısı yapmıştı.

Şirketin maden yatağını keşfettiği 2004 yılından bu yana proje, ülkede giderek artan bir tartışma konusu olmuştu. Son olarak 19 Temmuz’da Belgrad’ın, Çin’e bağımlılığı azaltmak isteyen AB ile sürdürülebilir hammaddeler için stratejik ortaklık anlaşması imzalamasıyla gerginlik doruğa çıkarken neredeyse her gün protesto düzenleniyor.