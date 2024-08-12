Batı destekli harekât

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Ukrayna’da savaş 2,5 yılı geride bırakırken Batılı silahlarla donatılan Kiev’in Rus topraklarına yönelik başlattığı sürpriz askeri harekâtta çatışmalar sürüyor.

Ukrayna ordusu, 6 Ağustos Salı günü, Rus topraklarında 10 km’den (altı mil) fazla ilerleyerek Kursk bölgesine girdi. Rusya harekatı püskürtmek için bölgeye ağır silahlarla birlikte paramiliter Wagner savaşçıları gibi takviye birlikler gönderdi.

Rusya Savunma Bakanlığı gece boyunca Ukrayna’ya ait 14 insansız hava aracı ve dört adet Tochka-U tipi balistik füzeyi, Kursk üzerinde imha ettiklerini açıkladı. Kremlin’in yayınladığı görüntülerde Ukrayna’ya ait hedeflerin vurulduğu anlar, bölgeye intikal eden savaş uçakları ve insansız hava araçları (İHA) yer aldı.

76 BİN TAHLİYE

Kursk bölgesindeki Rus yetkililer, pazar sabahı havada imha edilen bir Ukrayna füzesine ait enkazın isabet ettiği dokuz katlı binada 13 kişinin yaralandığını duyurdu. Rus haber ajansı TASS’ın aktardığına göre cumartesi itibarıyla Kursk bölgesinden tahliye edilenlerin sayısı 76 bini geçti. Daha önce sahadaki durumu “zorlu” olarak nitelendirerek acil durum ilan eden Kursk Valisi Aleksey Smirnov ise kalan sivillerin tahliyesinin hızlandırılması emri verdi.

NÜKLEER SANTRAL UYARISI

Rus devlet haber ajanslarının aktardığına göre çatışmalar Kursk Nükleer Santralı’na 30 kilometre kadar yaklaşırken Rusya devletine bağlı nükleer enerji şirketi Rosatom, ‘‘Ukrayna ordusunun eylemleri Kursk Nükleer Santralı için doğrudan bir tehdit oluşturuyor’’ dedi.

Kursk’taki çatışmaların, saldırının en büyük hedeflerinden biri olarak değerlendirilen nükleer santrale yaklaşması nedeniyle Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) ise, taraflara nükleer bir kazanın yaşanmaması için dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

Günlerce süren sessizliğin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, cumartesi gecesi yaptığı açıklamada Kursk’a yönelik harekâtı ilk kez doğruladı. Ukrayna Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırski ile görüştüğünü söyleyen Zelenski, “Kiev’in savaşı saldırganın topraklarına taşıdığını ve ordunun Kursk’ta ilerlediğini” kaydetti. Zelenski, "Ukrayna, adaleti yeniden sağlayabileceğini ve saldırgan üzerinde gerekli baskıyı oluşturabileceğini kanıtlıyor" dedi.

Ukrayna’ya destek olan ülkelere teşekkür eden Zelenski, geçen hafta ABD’den HIMARS ve Stinger füzeleri içeren bir yardım paketi aldıklarını aktararak “Bu yardımın cephe hatlarında en hızlı şekilde hissedilmesi için zamanında lojistiği sağlamaya çalışıyoruz. ABD, Birleşik Krallık ve Fransa’dan uzun menzilli yetenekler konusundaki kararlarını da sabırsızlıkla bekliyoruz” dedi.

HEDEF İSTİKRARSIZLAŞTIRMA

AFP’ye konuşan üst düzey bir Ukraynalı güvenlik yetkilisi ise, “Kursk harekâtıyla Rus askerini daha geniş bir alana yayılmaya zorlamayı hedeflediklerini” ifade ederek “Amacımız düşman kayıplarını artırmak ve kendi sınırlarını koruyamayan Rusya’da istikrarsızlık yaratmak” dedi. Yetkili, harekata katılan Ukrayna askeri sayısının ise “binlerce” olduğunu kaydetti.

Operasyonun “Ukrayna ordusunun ve toplumunun moralini büyük ölçüde yükselttiğini” kaydeden yetkili, ancak “şu ana kadar Rusya’nın ilerleyişini sürdürdüğü Ukrayna’daki savaşa çok az etkisi olduğunu” kaydetti. Ellerinde tuttukları bölgeleri ilhak etme planları olmadığını kaydeden yetkili, sınıra yakın Kursk nükleer santralının ele geçirilmesinin hedef olup olmadığı yönündeki soruya ise “Kursk operasyonunun nasıl gelişeceğini göreceğiz. Nükleer güvenlik konusunda kesinlikle sorun yaratmayacağız. Bunu garanti edebiliriz” yanıtını verdi.

‘BATI’NIN ROLÜ VAR’

Öte yandan Batılı ortakların sürpriz saldırı konusunda bilgilendirilmediği iddialarını yalanlayan yetkili, “Batı silahlarının ne kadar aktif kullanıldığına bakılırsa, Batılı ortaklarımız planlamada dolaylı olarak rol oynadılar” ifadelerini kullandı. Yetkili, Rusya’nın “sonunda” topraklarındaki Ukrayna kuvvetlerini durduracağını ve “Ukrayna’daki karar alma merkezlerine odaklanacak geniş çaplı bir füze saldırısıyla misilleme yapmasını beklediğini” söyledi.

KİEV’E ROKETLİ SALDIRI

Rusya topraklarında çatışmalar sürerken Moskova, Ukrayna’nın başkenti Kiev’e bağlı Brovary bölgesini hedef alan bir füze saldırısı gerçekleştirdi. Ukrayna Acil Durumlar Servisi, saldırıda 35 yaşındaki bir adam ve 4 yaşındaki oğlunun hayatını kaybettiğini ve 13 yaşındaki bir çocuğun da dahil olduğu 3 kişinin ağır yaralandığını duyurdu. Öte yandan Rusya’nın Donetsk bölgesinde yer alan Kostyantynivka şehrindeki bir markete önceki gün düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 14’e, yaralananların sayısı ise 43’ye yükseldi.

ABD’DEN 125 MİLYON DOLARLIK ‘ACİL SİLAH’ PAKETİ

ABD Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna’ya, Rusya ile yaptığı savaşta kullanması için “acil ihtiyaç duyduğu” "önemli yeni bir silah ve ekipman paketi" gönderileceğini açıkladı. 125 milyon dolar değerinde olduğu belirtilen destek paketinin "hava savunma, roket sistemleri ve topçu mühimmatı, çok amaçlı radarlar ve tanksavar" gibi silahlarla mühimmat içerdiği kaydedildi. Dışişleri Bakanı Antony Blinken imzalı yazılı açıklamada, "Bu yeni yardımı, Ukrayna’nın topraklarını ve halkını savunmasını güçlendirmek için mümkün olan en kısa sürede konuşlandıracağız. Başkan (Joe) Biden’ın da açıkça belirttiği gibi ABD ve oluşturduğumuz uluslararası koalisyon Ukrayna’nın yanında olmaya devam edecek" sözlerine yer verildi.