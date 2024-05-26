Batı hâlâ savaşı uzatma peşinde

Rusya’dan ateşkes sinyalleri gelirken Batı’dan savaşı kızıştıracak açıklamalar yapılıyor. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Kiev’in Batı silahıyla Rusya’yı vurabilmesi için müttefiklere “Kiev’in engellerini kaldırın” çağrısı yaptı.

DIŞ HABERLER SERVİSİ

Ukrayna’daki savaşta Kiev giderek güç kaybederken Batı, savaşı “çatışmaya girmeden” kazanmanın yollarını arıyor.

Harkov'da mayıs başından bu yana ilerleyişini sürdüren Rus güçleri bir bölgeyi daha kontrolü altına aldı. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk bölgesinde bulunan Arkhanhelske köyünü ele geçirdiğini açıkladı.

The Economist dergisine konuşan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna'nın Batı silahlarını Rusya'daki hedeflere karşı kullanmasının önündeki kısıtlamaların kaldırılması gerektiğini kaydetti. Ukrayna’nın son zamanlarda “cephede zorlandığını” belirten Stoltenberg, ittifakın Avrupalı üyelerinin “mühimmat gönderme sözlerini tutmadığını” kaydetti.

“Çatışmanın tarafı olmayacaklarını” belirten Stoltenberg, bu doğrultuda “ittifakın Ukrayna’ya asker gönderme planı olmadığını” da kaydetti.

ABD Dışişleri Bakanlığı da Ukrayna'ya 275 milyon dolarlık yeni bir silah ve teçhizat paketi yollayacağını açıkladı. ABD Kongresi’nde Cumhuriyetçilerin aylarca vetosuna takılan Ukrayna’ya 61 milyar dolarlık askeri yardım paketini, nisan ayının son haftasında onaylamıştı.

MÜZAKERE MESAJI

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile Belarus’un başkenti Minsk’te bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise “Ukrayna ile müzakereye dönebilecekleri” mesajı verdi. Rusya’nın müzakereden hiçbir zaman vazgeçmediğine dikkat çeken Putin, “ancak bunu tek bir ülkenin isteklerine göre değil, Belarus ve Türkiye'de yapılan müzakerelerde varılan temel nitelikteki anlaşmalar ve sahadaki gerçeklerden yola çıkarak yapabilirler” dedi.

Ukrayna’daki savaş üçüncü yılına girerken başta ABD olmak üzere Batı, Kiev’e on milyarlarca dolarlık askeri yardımda bulundu. Savaşın uzamasıyla birlikte ABD’de Ukrayna’ya yapılan yardımlar tartışma konusu olurken sıcak savaşa girmekten çekinen Washington, Rus hedeflerine Batı silahlarıyla saldırı yapılmasını yasaklayan tutumunu sürdürüyor. Ayrıca son zamanlarda Avrupalı siyasetçiler tarafından Ukrayna'ya asker gönderilmesi senaryosu sıkça dile getiriliyor. Kiev, söz konusu silahları Rusya’da kullanmak isterken Moskova ise bunun “NATO ile direkt savaş” anlamına geleceği uyarısı yapıyor.

Ancak son dönemde Washington’ın bu tavrında değişikliğe gidebileceğinin işaretleri gelmeye başladı. Mayıs ayının ortasında Kiev’e sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren Dışişleri Bakanı Blinken, “Silahların Ukrayna dışında kullanılmasına izin vermedik ama en nihayetinde bu karar Kiev’e ait” diyerek Ukrayna’ya yeşil ışık yaktı.

Ukrayna’nın ABD’den sonra en büyük silah tedarikçisi Almanya Başbakanı Olaf Scholz da Macron’un aksine temkinli tavrını sürdürüyor. Kiev’e desteğin süreceğini belirten Scholz, ancak Ukrayna’ya Taurus füzeleri gönderilmesine karşı olduğunu belirterek, bunun “Alman askerlerinin hedefleri belirlemesi gerektireceğini” kaydetti.

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G7 zirvesinde Rus varlıkları masada

Batı cephede Rusya’yı yenilgiye uğratmanın yollarını ararken ekonomik yaptırımlarına da hız veriyor. İtalya’da bir araya gelen G7 ülkelerinin maliye bakanları, Rusya’nın dondurulan 300 milyar dolarlık varlığının Ukrayna için kullanılmasını görüştü. Haziran ayındaki zirvede G7 liderlerinin değerlendirmesi için Ukrayna'ya kredi konusunda seçenekler sunacaklarını da belirttiler.

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Amerikan silahları etkisiz kaldı

Ukrayna’ya gönderilen Amerikan yapımı silahların etkisiz kaldığı ve Ukrayna ordusunun bu silahları kullanmayı bıraktığını ileri sürüldü. Amerikan Washington Post gazetesinin Ukraynalı kıdemli askeri yetkililere ve gizli yazışmalara dayandırdığı haberinde, ABD yapımı bazı silahların Ukrayna’da zaman içinde işlevsiz kaldığı aktarıldı. Haberde, GPS güdümlü Excalibur top mermilerinin, Yüksek Performanslı Topçu Roket Sistemi (HIMARS) ve uçaklardan ateşlenen Müşterek Doğrudan Saldırı Mühimmatı (JDAM) roketlerinin, Rus sinyal karıştırıcıları tarafından rotadan çıkarılabildikleri ve hedefi vurma oranlarının ciddi şekilde azaldığı vurgulandı. Bunun üzerine Ukrayna’nın rapor hazırlayarak Pentagon’dan yeni teknolojiye sahip güdümlü silah ve mühimmat talep ettikleri ifade edildi.