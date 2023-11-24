Batı Karadeniz'de fırtına uyarısı

Sakarya, Zonguldak, Bartın ve Düzce'de valilikler, vatandaşları hafta sonu beklenen fırtınaya karşı uyardı.

Bartın Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre il genelinde rüzgarın güney, batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/saat), kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) ve yer yer tam fırtına 100 km/saat ve üzeri) şeklinde esmesinin beklendiği kaydedildi.

Fırtınanın, 25 Kasım Cumartesi günü sabahtan itibaren 26 Kasım Pazar günü gece saatlerine kadar etkili olmasının öngörüldüğü aktarılan açıklamada, vatandaşların meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç/direk devrilmesi, soba/baca gazı kaynaklı zehirlenme riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Sakarya Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, meteoroloji verilerine göre kentte rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren fırtına ve 26 Kasım Pazar günü tam fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamada, olumsuz hava koşullarında yaşanabilecek durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

Zonguldak Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmelere göre hafta sonu fırtına/tam fırtına beklendiği belirtilerek, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Düzce Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, rüzgarın yarın kentte sabah saatlerinden itibaren kuvvetli ve yer yer fırtına, 26 Kasım Pazar günü etkisini artırarak kuvvetli fırtına ve yer yer tam fırtına şeklinde eseceğinin öngörüldüğü ifade edildi.

Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın pazar günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesinin beklendiği aktarılan açıklamada, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca kaynaklı zehirlenme, ulaşımda aksamalar gibi olası olumsuzluklara karşı vatandaşlara uyarıda bulunuldu.