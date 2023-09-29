Batı Karadeniz'deki bazı iller için gök gürültülü sağanak uyarısı

Batı Karadeniz'deki bazı şehirlerde yarın kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın saat 11.00'den 21.00'e kadar Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle oluşabilecek ani sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksama ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.