Batı Karadeniz için fırtına uyarısı

Batı Karadeniz'in doğusunda yarın fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden sonra Batı Karadeniz'in doğusunda, Zonguldak ve Kastamonu arasında rüzgarın doğu ve kuzeydoğu yönlerden fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Gece saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenen fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.