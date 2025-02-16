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Batı Karadeniz için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz için fırtına uyarısında bulundu.

Güncel
  • 16.02.2025 13:11
  • Giriş: 16.02.2025 13:11
  • Güncelleme: 16.02.2025 13:13
Kaynak: AA
Batı Karadeniz için fırtına uyarısı
Fotoğraf: AA

Batı Karadeniz'in doğusunda yarın fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden sonra Batı Karadeniz'in doğusunda, Zonguldak ve Kastamonu arasında rüzgarın doğu ve kuzeydoğu yönlerden fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Gece saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenen fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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