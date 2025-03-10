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Batı Karadeniz için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz için bugün fırtına uyarısında bulundu.

Güncel
  • 10.03.2025 10:48
  • Giriş: 10.03.2025 10:48
  • Güncelleme: 10.03.2025 10:50
Kaynak: AA
Batı Karadeniz için fırtına uyarısı
Fotoğraf: AA

Batı Karadeniz'in batısında fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 11 Mart Salı günü akşam saatlerinden itibaren Batı Karadeniz'in batısında rüzgarın batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

12 Mart Çarşamba günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen fırtına süresince, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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