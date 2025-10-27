Batı Karadeniz için fırtına uyarısı

Batı Karadeniz için fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumuna ilişkin rapor yayımlamaya devam ediyor.

Açıklamaya göre, Batı Karadeniz'in doğusunda rüzgarın bugün akşam saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Fırtınanın aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.