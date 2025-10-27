Giriş / Abone Ol
Batı Karadeniz için fırtına uyarısı

Meteoroloji, Batı Karadeniz'e ilişkin son hava durumu raporunu yayımladı. Buna göre, Batı Karadeniz'de akşam saatlerinden itibaren rüzgarın batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına yaşanması bekleniyor.

Güncel
  • 27.10.2025 16:54
  • Giriş: 27.10.2025 16:54
  • Güncelleme: 27.10.2025 16:58
Fotoğraf: AA

Batı Karadeniz için fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumuna ilişkin rapor yayımlamaya devam ediyor.

Açıklamaya göre, Batı Karadeniz'in doğusunda rüzgarın bugün akşam saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Fırtınanın aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

