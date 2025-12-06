Batı Karadeniz için fırtına uyarısı
Kaynak: AA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz'in batısında yarın öğle saatlerinden sonra fırtına beklendiğini bildirdi.
Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'in batısında rüzgarın, yarın öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Pazartesi öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen fırtına nedeniyle oluşabilecek ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.