Batı Karadeniz için fırtına uyarısı: Ulaşımda aksamalara dikkat
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz’in doğusunda rüzgarın batı ve kuzeybatı yönlerinden fırtına şeklinde eseceğini bildirerek yurttaşları ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı uyardı; fırtınanın sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesinin beklendiği belirtildi.
Kaynak: AA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz için fırtına uyarısında bulundu.
Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'in doğusunda rüzgarın, batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde olması bekleniyor.
Etkisini sabah saatlerinden itibaren kaybetmesi beklenen fırtına nedeniyle yurttaşların ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.