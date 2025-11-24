Giriş / Abone Ol
Batı Karadeniz için fırtına uyarısı: Ulaşımda aksamalara dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz’in doğusunda rüzgarın batı ve kuzeybatı yönlerinden fırtına şeklinde eseceğini bildirerek yurttaşları ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı uyardı; fırtınanın sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesinin beklendiği belirtildi.

  • 24.11.2025 04:50
  • Giriş: 24.11.2025 04:50
  • Güncelleme: 24.11.2025 05:20
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA (Arşiv)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz için fırtına uyarısında bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'in doğusunda rüzgarın, batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde olması bekleniyor.

Etkisini sabah saatlerinden itibaren kaybetmesi beklenen fırtına nedeniyle yurttaşların ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.

