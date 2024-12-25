Batı Karadeniz ve Marmara için fırtına uyarısı

Batı Karadeniz ve Marmara için fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'in batısında rüzgarın bugün öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın cuma günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Marmara'da ise fırtınanın yarın öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde olacağı, cuma günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği öngörülüyor.