Batı Karadeniz ve Marmara için fırtına uyarısı
Meteoroloji verilerine göre, Batı Karadeniz ve Marmara'da fırtına etkili olacak.
Kaynak: AA
Batı Karadeniz ve Marmara için fırtına uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'in batısında rüzgarın bugün öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın cuma günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Marmara'da ise fırtınanın yarın öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde olacağı, cuma günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği öngörülüyor.