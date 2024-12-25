Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Batı Karadeniz ve Marmara için fırtına uyarısı

Meteoroloji verilerine göre, Batı Karadeniz ve Marmara'da fırtına etkili olacak.

Güncel
  • 25.12.2024 12:48
  • Giriş: 25.12.2024 12:48
  • Güncelleme: 25.12.2024 12:51
Kaynak: AA
Batı Karadeniz ve Marmara için fırtına uyarısı
Fotoğraf: AA

Batı Karadeniz ve Marmara için fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'in batısında rüzgarın bugün öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın cuma günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Marmara'da ise fırtınanın yarın öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde olacağı, cuma günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

BirGün'e Abone Ol