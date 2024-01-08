Batı Karadeniz’de fırtına uyarısı

Düzce Valiliği’nden denizde fırtına beklendiği uyarısı yapıldı.

Düzce Valiliği’nden yapılan uyarıda, “Batı Karadeniz’de Düzce, Zonguldak, Bartın rüzgarın 9 Ocak 2024 Salı günü öğle saatlerinden itibaren batısında, akşam saatlerinden itibaren genelinde doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın 10 Ocak 2024 çarşamba öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir” denildi.