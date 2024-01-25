Batı Karadeniz’de kar yağışı uyarısı yapıldı

Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada kuvvetli kar yağışı uyarısı yapıldı.

Düzce Valiliği, Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü uyarısını paylaştı. Yapılan açıklamada “Son değerlendirmelere göre 25 Ocak 2024 Perşembe günü akşam saatlerinden sonra Bolu çevreleri ile Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce illerinin yüksek kesimlerinde kuvvetli kar yağışları bekleniyor. Cuma günü etkisini arttırması beklenen kar yağışlarının; hafta sonu da aralıklara etkili olacağı tahmin edildiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

Kar yağışının 25 Ocak 2024 günü saat 20.00 ile 28 Ocak 2024 23.59 saatleri arasında sürmesi bekleniyor.