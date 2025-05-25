Batı Karadeniz’de sel ve su baskını uyarısı

DÜZCE(İHA) – Düzce Valiliği yerel kuvvetli yağışlara bağlı olarak sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

Düzce Valiliği Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarısını paylaştı. Yapılan uyarıda "Batı Karadeniz’de beklenen yerel kuvvetli yağışlara dikkat. 26 Mayıs 2025 Pazartesi günü Batı Karadeniz’de beklenen yağışların öğle saatlerinden itibaren Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu ve Karabük çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Kuvvetli yağışların akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

26 Mayıs 2025 günü 12:00 ile 22.00 saatleri arasında kuvvetli yağış bekleniyor.