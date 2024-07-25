Batı Karadeniz’de şiddetli yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Batı Karadeniz’de şiddetli yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan son değerlendirmelere göre, 26 Temmuz 2024 Cuma günü sabah saatlerinden itibaren Düzce, Zonguldak ve Bartın’da; öğleden sonra ise Sinop’un batısı ve Kastamonu’nun kuzey ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (50-100 kg-m2) yağış bekleniyor. Sinop ve Kastamonu’da da kuvvetli (21-50 kg/m2) gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak.

Yağışların Cumartesi sabah saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Bu nedenle sel, su baskını, heyelan, yıldırım, kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği uyarısında bulunuldu.